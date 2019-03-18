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طقس الغد قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بالحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة ليلاً خاصة شرقي البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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