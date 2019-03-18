سرحان: عندما أسمع الرئيس عون يتكلم عن القضاء اعرف اهمية وزارة العدل

أكد وزير العدل ألبير سرحان أن "غيابي عن الإطلالات الإعلامية جاء من مبدأ احترامي للتحفظ الذي يجب على القاضي التقيد به، ليتمكن من القيام بعمله بروية وبعقل وازن وبعيدا عن الإستفزاز وردات الفعل"، مشيراً إلى أنه "عندما اسمع رئيس الجمهورية ميشال عون يتكلم عن القضاء اعرف اهمية هذه الوزارة، وليس هناك عدل من دون قضاء في اي دولة في العالم".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "على المواطن ان يثق بالفضاء لان القضاء كفيل بانصافه"، موضحاً أنه "دائماً ما كان يتوجه الرئيس ميشال عون برسائل انه يجب على القاضي ان يتصدى بشجاعة، وهذا ما يدفعني للغوص اكثر في ملف محاربة الفساد".

وشدد على "أنني لمست من جلسات المجلس ان هناك انسجام بين الوزراء"، مؤكداً أن "المقاربات في مجلس الوزراء ان حصلت تكون بكل موضوعية وليست بغاية التهجم".

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واعتبر أن "هناك انسجام في جلسات مجلس الوزراء، وغالبا ما يكون هناك تفاهم بين الأفرقاء، ربما لأنه متفق على البيان الوزاري، والمقاربات ان حصلت تحصل بموضوعية في ظل مقاربة حكيمة من الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيراً إلى أنه "في العمق هناك مقاربة واحدة لملف النزوح وهي العودة للنازحين الى بلادهم وان اختلفوا على الآلية".

وأوضح "أنني فهمت من كلام وزير الخارجية جبران في حفل 14 آذار انه ليس تهجما بل جاء من منطلق تحديد اولويات الحكومة، وهو لا يسعى لنسف الحكومة بل حدد الأهداف الأساسية في عمل الحكومة التي سيسعى لإيجاد الحلول لها"، موضحاً أنه "كوني كنت قاضيا واهتم بالشأن العام وانتمي الى بيت يهتم بالشأن الهام، فتوزرت ليس لأنني انتمي الى التيار بل لأن الرئيس يؤمن بمسيرتي القضائية".

وشدد سرحان على "أنني كنت دائما اتواصل مع المسؤولين واطلب التساهل مع المواطنين لمحاولة مساعدتهم".