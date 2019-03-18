اشارت مصادر مطلعة لـ"otv" الى ان "تحديث خطة الكهرباء التي ستطرح يوم الخميس بالحكومة يتضمن بنوداً مهمة لناحية خفض العجز والهدر وزيادة الانتاج". واوضحت المصادر ان "اللافت بخطة الكهرباء المحدثة سيكون بدء الخروج التدريجي من اعتماد البواخر عن الشبكة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: خطة الكهرباء ستطرح الخميس بالحكومة وفيها خروج تدريجي من اعتماد البواخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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