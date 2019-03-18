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الكتيبة الهندية تنظم حملة توعية عن سرطان الثدي في بلدة شبعا

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نظمت الكتيبة الهندية حملة توعية حول سرطان الثدي في منطقة عملياتها ونظرا لعدم وجود طبيبة في الكتيبة الهندية سارعت الى تأمين طبيبة من الوحدات الموجودة ضمن القطاع الشرقي للقيام بهذا النشاط في بلدة شبعا.

لقد أطلقت اليونيفيل عدة مبادرات ووضعت التوازن بين الجنسين وتمكين وبناء القدرات في سلم أولوياتها. لذا جاءت حملة التوعية حول سرطان الثدي خير مثال على ذلك. فقد أتاحت الفرصة للسيدات في المنطقة للتواصل والتفاعل مع حفظة السلام الاناث بشكل مريح دون كسر المعايير الثقافيةوالتقليدية. ان وجود نساء حفظة السلام في مختلف الأنشطة يساعد في كسر القيود كما يوفر ميزة إضافية تتمثل في زيادة التفاعل مع مراعاة الحساسية الثقافية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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