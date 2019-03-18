LBC: باسيل تلقى اتصالا من الحريري ناقشا خلاله شؤون الساعة وكان الجو ايجابيا

ذكرت مصادر قناة "LBCI" ان وزير الخارجية جبران باسيل تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة سعد الحريري ناقشا خلاله شؤون الساعة، وكان الجو ايجابيا ووديا.

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