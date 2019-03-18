وزير الاقتصاد الفرنسي: خسائر الاحتجاجات تقدر بـ170 مليون يورو

قدر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قيمة الخسائر الناجمة عن "أعمال التخريب التي نفذها متظاهرو السترات الصفراء منذ بدء الحراك في تشرين الثاني الماضي" بـ 170 مليون يورو. وأعلن لومير عن احتمال إلغاء بعض الضرائب المفروضة على الشركات والتي تعاني صعوبات نتيجة الأثر السلبي لمظاهرات السترات الصفراء. واجتمع لومير بممثلين عن المهن التي أثرت عليها المظاهرات سلبًا، لتقييم حجم الخسائر والأثر السلبي لمظاهرات السترات الصفراء على الحركة التجارية والاقتصاد. وقدرت الفيدرالية الفرنسية للتأمينات الخسائر الناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء بـ170 مليون يورو، ولم تأخذ تقديرات الفيدرالية الفرنسية للتأمينات والتي أكدها بدوره وزير الاقتصاد لومير، بعين الاعتبار الخسائر والأضرار التي نتجت عن مظاهرة يوم السبت الماضي، بإحراق ونهب واجهات أكثر من 90 محلًا تجاريًا في جادة الشانزيليزيه.

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