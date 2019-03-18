بونادريف: روسيا قررت ارسال قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية إلى القرم

اعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الأعلى بالبرلمان فيكتور بونادريف إن "روسيا تعتزم نشر طائرات قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية من طراز توبوليف تي يو-22إم3 إلى شبه جزيرة القرم ردًا على نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخي في رومانيا".
وكانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 وزار الرئيس فلاديمير بوتين شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود اليوم للاحتفال بذكرى مرور خمس سنوات على ضمها.
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