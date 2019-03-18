صور| محافظ المنوفية يستقبل رئيس بنك الدم وأمين عام الصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتورة منى عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة نهاد مسعد رئيس بنك الدم القومي بوزراة الصحة ، في مكتبه بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتورة شيرين عبد العزيز عضو مجاس النواب عن شبين الكوم ، لمناقشة خطط التطوير الصحي بالمحافظة وإنشاء مركز الدم الإقليمي بشبين الكوم.

ناقش الاجتماع اقتراح إنشاء مركز الدم الإقليمي لفصل البلازما بمبنى الدعم الفنى بمدينة شبين الكوم، والذي من المقرر أن يضم المركز فرقاً طبية مدربة لأعلي مستوي وفقاً للمعايير العالمية بما يضمن سلامة الدم على أن يتم نقل مركز الدم بمستشفي شبين الكوم التعليمي إليه ليصبح مركز الدم الإقليمى الوحيد على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تفقد المحافظ وأمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان مستشفى ميت سراج بقويسنا بحضور رئيس مركز ومدينة قويسنا والنائب عصمت زايد نائب قويسنا، واستمع المحافظ إلى عدد من أهالى القرية داخل الوحدة وتعرف على مشاكلهم ووعدهم بسرعة دراستها وبحثها فى إطار اللوائح والقوانين ، مؤكدًا على أن تلبية احتياجات المواطنين هو هدفه الأساسي.

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