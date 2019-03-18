الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات في السعودية لفاز "بن سلمان" بنسبة 99%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال إن الإعلام الغربي خدم السعودية خدمة كبيرة، مضيفًا أنه كلما زادت الاتهامات "الباطلة" توحد الشعب أكثر مع الأمير محمد بن سلمان.

وأشار في حوار على فضائية "روتانا خليجية"، الإثنين، إلى أنه لو أجريت انتخابات حاليًا في السعودية لفاز بها ولي العهد السعودي بنسبة 99%، وتابع ساخرًا: "انتخابات فعلية مش انتخابات دول أخرى عربية".

كان الوليد بن طلال أشار إلى أن الإعلام الغربي الذي وصفه باليساري عمل على تسييس القضية من أجل ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مهاجمة حليفه القوي الأمير محمد بن سلمان.

كما اعتبر أن الهجوم الغربي على المملكة يعود إلى التغير الكبير في السعودية بمجالات مختلفة جذرية في عهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أنهم لا يريدون تغيير السعودية ونقلها إلى مكانة كبيرة. وتابع: "كنا بالسعودية نائمين وكنا أقوياء، فما بالك لو تصحى".