وزارة العدل الهولندية: المشتبه به في حادث أوتريخت لديه سجل إجرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل الهولندية، اليوم الإثنين، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم بمدينة أوتريخت، جوكمان تانيس، "كان لديه سجل إجرامي".

ذكرت الخبر شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بدون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة الهولندية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، إلقاء القبض على مشتبه به واحد خلال تحقيقات السلطات في حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة أوتريخت.

وحددت الشرطة الهولندية هوية المشتبه به الرئيسي في واقعة إطلاق النار، التي أودت بحياة 3 أشخاص وأصيب خلالها 9 آخرون بينهم 3 في حالة حرجة، بأنه رجل تركي الأصل يُدعى "جوكمان تانيس" يبلغ من العمر 37 عاما.

وقال قائد عمليات شرطة هولندا المركزية "روب فان بري" خلال مؤتمر صحفي إن "زملائي أبلغوني أن المشتبه به تم اعتقاله وبات الآن قيد الاحتجاز.. هذا كل ما أستطيع الإدلاء به في الوقت الراهن".

وتم الاعتقال في منطقة أودينورد، التي تقع على مسافة أقل من كيلومتر واحد من المكان الذي عُثر فيه على سيارة هروب المشتبه به.