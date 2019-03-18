متابعة / هولاندا : إصابة عدة أشخاصٍ في إطلاق نارٍ داخل قطار في مدينة أوتريخت

وكالات- أصيب عدة أشخاص بطلقات نارية في مدينة أوتريخت الهولندية، حسبما أعلنت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثني18 مارس 2019 . وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في أحد قطارات الضواحي. ولم تدل الشرطة ببيانات محددة حتى الآن عن الواقعة. Advertisements وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات. ووقع الحادث غربي المدينة.

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