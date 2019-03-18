رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يدعو إلى الإستجابة لمطالب المتظاهرين

وكالات- دعا أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت لتجنيب الجزائر الانزلاق.

وقدم أويحيى، استقالته الأسبوع الماضي، على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ، للمطالبة برحيل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، وأركان نظامه.

وقال أويحيى ، الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي في رسالة إلى أعضاء الحزب تم الكشف عنها اليوم الأثنين ، إن" الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في الفترة الاخيرة لا تترك مجالا للارتياح، سواء على مستوانا كأشخاص أو على مستوى عائلاتنا السياسية".

وشدد أويحيى على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق ، مؤكدا في نفس الوقت أن لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.

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ولم يوضح أويحيى، طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة.

ولفت أن هذه التنازلات من شأنها أن تقنع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة السيادية التي ستراجع الدستور، وتسن قانون انتخابات جديد، وتؤسس لهيئة مستقلة للانتخابات الرئاسية.

وأكد أويحيى، مشاركة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الندوة الوطنية الجامعة.