فيديو.. اقتصاد إيران يدخل مرحلة الانهيار

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "اقتصاد إيران يدخل مرحلة الانهيار".
وأوضح الفيديو أنه للمرة الأولى اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن العقوبات الأمريكية رفعت نسبة التضخم في إيران وأثرت على سعر صرف العملات الأجنبية.
وأشار الفيديو إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اعترف في كلمة
ولفت فيديو مداد نيوز، إلى أن قيمة الريال الإيراني تراجعت في الأشهر الأخيرة مما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبب بموجات احتجاجية عديدة ضد النظام الإيراني، حيث ينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية مما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.
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