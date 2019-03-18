مسؤول فلسطيني: الأردن ينتصر للقدس رغم أنف ترامب ونتنياهو

قال الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس، أن ما فعله العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للمقدسات في القدس لم يفعله أحد قبله، مشيرا إلى المشاريع الكبيرة التي شيدت في القدس بعهد الملك.
وقال الخطيب عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الملك عبد الله شيد مشاريع بالملايين في المسجد الأقصى "لم يعهدها المسجد عبر تاريخه".
وأضاف الخطيب "رغم أنف ترامب ونتنياهو، الملك هو الوحيد الذي ينتصر للقدس".
وأوضح الخطيب، أن الشريف الحسين
وأتم الخطيب "ثم جاء الملك عبد الله الأول والملك طلال ثم الملك الحسين، وجميعهم عملوا ما عملوا للمقدسات في القدس".
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