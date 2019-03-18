رئيس موزمبيق يتوقع تجاوز ضحايا إعصار "إداي" الألف قتيل

توقع رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، أن تتجاوز حصيلة ضحايا إعصار "إداي"، الذي ضرب البلاد قبل أسبوع، الألف قتيل، علما أن الحصيلة المعلنة رسميا للضحايا هي 84 قتيلا.

وحلق الرئيس نيوسي، جوا فوق مدينة بيرا الساحلية، للإطلاع على

حجم الدمار الناجم عن الفيضانات، وقال إنه رأى جثثا طافية في المناطق التي غمرتها المياه.

من جهته، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "90 بالمئة من المدينة التي

Advertisements

تضم نصف مليون نسمة، تضررت أو دمرت بالكامل".

وضرب إعصار "إداي" الاستوائي المصحوب بأمطار غزيرة، مدينة بيرا، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتقل إلى زيمبابوي ومالاوي المجاورتين.

وحاصر الإعصار المدينة وقطع الطرق المؤيدة إلى باقي مدن البلاد، مجبرا سلطات المدينة على إغلاق مطارها، فضلا عن تسببه بانقطاع الطاقة الكهربائية.