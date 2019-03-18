فرنسا: تشابهات واضحة بين أسباب سقوط الطائرة الإثيوبية والإندونيسية

أكد المحققون الفرنسيون المُكلَّفون بالتحقيق في أسباب سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس 8" وجود "تشابهات واضحة للغاية" مع أسباب سقوط طائرة الخطوط الجوية الإندونيسية "لايون آير" في أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية.
عليها من الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة أظهرت أوجه تشابه مع تلك البيانات الخاص بطائرة "ليون إير" التي تحطمت، في بحر جاوة قرب إندونيسيا، والتي كانت من نفس طراز الطائرة الإثيوبية، الأمر الذي يزيد الضغوط على شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة للطائرة،
وكانت وزيرة النقل الإثيوبية داجماويت موجيس كشفت أمس أن البيانات التي تم الحصول
يُذكَّر أن الطائرة الإثيوبية سقطت في الـ10 من مارس الجاري بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي؛ مما أودى بحياة 157 راكبا كانوا على متنها. وقبلها بـ4 أشهر سقطت طائرة بوينج تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية في المحيط؛ ما أسفر عن مصرع 189 راكباً.
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