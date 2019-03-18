حالة توتر في إسرائيل بعد إضرام الأسرى الفلسطينيين النار في زنازين سجن ريمون

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أسرى فلسطينيين قاموا مساء اليوم ، بإشعال في عدة زنازين من سجن ريمون الصحراوي.
ونوه موقع 0404 العبري، بأن تم استدعاء العديد من رجال الإطفاء إلى سجن رامون بعدما أضرم عدد من أسرى حماس والجهاد الإسلامي النار في عدة زنازين، مضيفة أنه لا توجد خسائر معروفة حتىاللحظة.
كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن هذا التوتر جرى بعد وضع مصلحة إدارة السجون أجهزة تشويش إشارة الخلوي في الجناح، مؤكدة أن أسرى حماس أحرقوا حتى الآن 10 زنازين في سجن رامون.
من جهته، أفاد نادي الأسي،
وبين نادي الأسير، أن المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقل تصاعدت صباح اليوم، عقب قيام الإدارة بنقل 90 أسيراً من أصل 120 أسيرا يقبعون في قسم 7 إلى قسم 1، وذلك بعد أن نصبت أجهزة تشويش داخله.
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