الكويت تستنكر حادث إطلاق النار بمحطة للترام في هولندا

استنكر مجلس الوزراء الكويتي حادث إطلاق النار الذي وقع، صباح اليوم الاثنين، في محطة للترام بمدينة أوترخيت في هولندا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد (الوزراء) الكويتي - في بيان صادر عنه، عقب جلسته الأسبوعية، والتي عقدت اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر

المبارك الحمد الصباح - وقوف الكويت مع هولندا، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.



كما أدان مجلس الوزراء الكويتي، حادث إطلاق النار الإرهابي في مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي وقع يوم

الجمعة الماضي، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، مجددًا موقف الكويت المبدئي والرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تتنافى مع كافة الأديان والشرائع والقيم الإنسانية.



ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود وتجسيد التضامن العالمي؛ لوأد ظاهرتي العنف والإرهاب بكافة أشكالهما وصورهما، والتي تستهدف حياة الأمنين، مؤكداً مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.