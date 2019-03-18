قناة إسرائيلية تعقب على تصعيد مسيرات العودة في غزة

عقبت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، على قرار تصعيد مسيرات العودة في قطاع غزة.
وذكر مراسل القناة ألموج بوكير:" أعلنت الهيئة العليا التي تنظم مظاهرات ومواجهات السياج الأمني فيقطاع غزة أن المواجهات الليلية التي تسمى "الإرباك الليلي " سيتم تجديدها وستعقد في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأضاف أن هذه الفعاليات تشمل محاولات التسلل وحرق الإطارات وإلقاء العبوات المتفجرة والقنابل اليدوية تجاه قوات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
وأشار بوكير إلى أن هذه التصعيد في المواجهات يأتي بعد عودة إدخال الأموال إلى ما وصفه ( الإرهاب) في قطاع غزة.
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