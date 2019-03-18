ملثمون يعتدون على الناطق باسم حركة فتح

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) " إن عناصر من حركة حماس اعتدت على المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف ، شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابته بكسور". ما أدى لإصابته بكسور". ونقلت وكالة وفا عن مصادر محلية قولها " إن أفرادا ملثمين من حركة حماس اعتدوا على أبو سيف بالضرب المبرح، وكسروا يديه وقدميه، نقل إثرها إلى مستشفى القدس في غزة، حيث وصفت حالته بالصعبة".

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