العراق: فتح المنفذ الحدودي مع سوريا خلال أيام

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي على أن هناك تنسيقًا مع الجيش السوري لحفظ الحدود العراقية السورية المشتركة.

وأضاف الغانمي، في تصريح على هامش اجتماع أمني بالعاصمة دمشق مع نظيريه السوري والإيراني أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" اليوم الاثنين،

أن "مركز التنسيق المشترك مع سوريا منع تسلسل الإرهابيين عبر الحدود المشتركة بين البلدين" ، لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا.