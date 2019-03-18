متمردو طالبان يأسرون 58 جندياً من حرس الحدود الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن متمردي طالبان أسروا 58 عنصراً من حرس الحدود بعد أيام من المعارك التي اضطر خلالها الجنود الأفغان إلى التراجع لوقت قصير نحو تركمانستان المجاورة.

ويأتي هذا التراجع للقوات الأفغانية بعد معارك في إقليم بالا مرغاب بولاية بدغيس (شمال غرب) قرب الحدود مع تركمانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية عبر تويتر "للأسف، أسر الأعداء 58 عنصراً من حرس الحدود"، مؤكدة أن "عمليات البحث مستمرة حتى تحريرهم".

وأوضحت أن 58 عنصرا آخر من حرس الحدود "عادوا من تركمانستان". وأكد متحدث في شريط مصور نشر مع تغريدة الوزارة أن هؤلاء "عادوا إلى الخدمة".

وكان المتحدث باسم حاكم ولاية بدغيس جمشيد شهابي، أورد في وقت سابق أن قوات الأمن الأفغانية "قامت بتراجع تكتيكي" في الأراضي التركمانية.

وأضاف أن المعارك مستمرة منذ عشرة أيام وخلفت 13 قتيلاً و15 جريحاً في صفوف القوات الأفغانية.

وكانت قد أعلنت طالبان، أمس الأحد، مسؤوليتها عن أسر 72 جندياً حكومياً في الإقليم.

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