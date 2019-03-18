فيضانات وسيول شمال وجنوبي إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مارس 2019 10:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مارس 2019 10:13 مساءً - مشاركة

اجتاحت الفيضانات والسيول مناطق شمال وجنوب إيران جراء أمطار غزيرة هطلت على مدار الأسبوع، وشلت حركة المرور.

وقال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني مرتضي سليمي أمس الأحد، إنه تم العثور على جثث خمسة قتلى فقدوا الأسبوع الماضي في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

وأضاف سليمي أن 22 محافظة إيرانية تعرضت الأسبوع الماضي لموجات من الأمطار والصقيع مما أدى لمقتل شخصين وفقدان خمسة.

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وأوضح سليمي أنه تم تقديم الإغاثات لـ193 مدينة وقرية وإجلاء 12770 شخصا ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وأفاد مراسلنا، بأن سيولا وفيضانات تجتاح مدينة بندر عباس جنوب إيران وتعيق حركة المرور.

وأضاف أن نهر تجن في مدينة ساري شمال إيران يفيض عن مجراه نتيجة الأمطار ويغرق الحديقة الدولية في المدينة.