روحاني يدعو لمقاضاة أمريكا بسبب العقوبات الاقتصادية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين ضرورة الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد من يفرض العقوبات الاقتصادية على إيران ويدعمها ويساهم فيها.

وأمر الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه بتشكيل وفد قانوني إيراني من أجل العمل على إعداد دعوى قضائية ضد من دعموا وساهموا في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأكد أن “الأمريكيين يظنون أنهم ومن خلال هذه السياسات وفرض العقوبات يستطيعون العودة إلى إيران”، موضحا أنهم “يريدون السيطرة على خيرات البلد ومصالح الشعب إلا أن هذه الغاية لن تتحقق ولن يفلحوا فيما هم بصدد القيام به”.

وأضاف روحاني أن “الأعداء يحاولون جاهدين أن يعيقوا مسيرة إيران التقدمية، وأن يخلوا بالحياة العادية للمواطنين”، مشيرا في ذلك إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.