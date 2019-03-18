كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحظر التظاهرات فى محيط الشانزليزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت الحكومة الفرنسية احتجاجات "السترات الصفراء" من باريس بعد أعمال الشغب والتسببت في أضرار تقدر بملايين الدولارات.

وفي خطوة شديدة الخطورة قد تأتي بنتائج عكسية، قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، إنه يريد منع مشاهد الفوضى التي شهدت نهب المتاجر الكبرى والمطاعم وغيرها من الشركات يوم السبت الماضي.

وكان الشانزليزيه، أشهر شارع في فرنسا، الأكثر تضرراً، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه في محاولة لكبح جماح حوالي 10 آلاف شخص.

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وقال فيليب في خطاب تليفزيوني يوم الإثنين عقب اجتماعات الأزمة: "من السبت المقبل، سنحظر احتجاجات السترات الصفراء"في المناطق التي كانت الأشد تضرراً طالما نرى علامة على وجود جماعات متطرفة وعزمها على التسبب في أضرار. ".

وألقى فيليب باللوم على نحو 1500 من مثيري الشغب" في "النهب وتدمير الممتلكات والتسبب في إصابات، مضيفًا: "كانت هذه أعمالًا إجرامية.. يجب أن يكون رد الحكومة قوياً".

واعترف فيليب أيضًا بأنه تم تسليم "أوامر غير لائقة" إلى ضباط باريس يوم السبت، وأنه سيقيل قائد شرطة العاصمة ميشيل ديلبويش، ويحل محله ديدييه لليمينت.