كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهين نائب أوباما بتغريدة "معدل الذكاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي لم يصبح بعد مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات ساخرة من الرئيس دونالد ترامب، العازم على الفوز بولاية ثانية.

وانتهز ترامب هفوة جديدة ارتكبها نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ليسخر من الرجل الذي يمكن أن ينضم قريبا إلى 15 ديمقراطيا يرغب كل منهم في تمثيل حزبه في انتخابات نوفمبر 2020.

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وغرد ترامب على "تويتر"، الاثنين، أن "جو بايدن ورط نفسه نهاية الأسبوع حين عجز عن نطق جملة بسيطة بشكل صحيح بشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "عليكم أن تعتادوا، شخص إضافي بمعدل ذكاء ضعيف".

وتلعثم الديمقراطي (76 عاما)، الذي يلمح منذ أسابيع إلى أنه سيدخل السباق الرئاسي، خلال عشاء السبت في ولاية ديلاوير.