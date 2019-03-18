كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان تواصل الإحتجاجات للشهر الرابع على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج عشرات المتظاهرين السودانيين في شوارع العاصمة الخرطوم، الاثنين، فيما تدخل الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير شهرها الرابع.

وقبل ثلاثة أشهر في 19 ديسمبر اندلعت الاحتجاجات في السودان بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتحولت منذ ذلك الحين إلى تظاهرات ضد حكم عمر البشير المستمر منذ 30 عاما، طالب المشاركون فيها بتنحيه.

ويعاني السودانيون منذ سنوات بسبب المشاكل الاقتصادية التي تضغط على البلاد.

وخرج المتظاهرون، الاثنين، إلى حي بري شمال الخرطوم وفي منطقة شارع الستين، بحسب شهود عيان، قالوا لـ"فرانس برس" إن المحتجين "هتفوا حرية سلام عدالة"، في إشارة إلى الشعار الذي أصبح رمزا للاحتجاجات.