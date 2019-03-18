كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال إيرانيين دخلا الأرجنتين بجوازي سفر إسرائيليين مزورين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحافة الأرجنتينية عن اعتقال مواطنين إيرانيين بعد دخولهما أراضي البلاد بجوازي سفر إسرائيليين مزورين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المواطنين الإيرانيين، هما شاب يبلغ من العمر 27 سنة وامرأة عمرها 31 سنة، دخلا الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي عبر مطار إيسيسا الدولي في بوينس آيرس.

وأوقفتهما السلطات الأرجنتينية يوم السبت 16 مارس في منطقة أباستو في العاصمة بوينس آيرس.

وخلال التحقيق معهما قال الرجل إن اسمه سجاد ناصراني وهو مصور، أما المرأة فقالت إن اسمها مهسوره سبزعلي وإنها مهندسة معمارية.

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وذكر المعتقلان أنهما سافرا إلى اليونان عبر تركيا، ثم توجها إلى إسبانيا، حيث حصلا على جوازين مزورين.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن جوازي السفر الإسرائيليين زورا بطريقة بدائية، لتضمنهما أخطاء باللغة العبرية.

وأكدت الإنتربول أن الاسمين في جوازي السفر غير حقيقية ولا يوجد مواطنان إسرائيليان يحملانهما، بينما أكدت السلطات الإسرائيلية أن رقمي الجوازين تابعان لمواطنين إسرائيليين آخرين.

يشار إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لمواطنين إيرانيين دخول الأرجنتين بجوزات سفر مزورة، حيث وقعت حادثة مماثلة قبل قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس العام الماضي. وتم آنذاك اعتقال شخصين، دخلا الأراضي الأرجنتينية عبر بوليفيا وكانت بحوزتهما أسلحة وصورة لعلم "حزب الله".

