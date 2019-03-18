كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قيادي بحماس: الفصائل الفلسطينية تثمن الجهود المصرية في محاولاتها للتهدئة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل رضوان، القيادي بحركة حماس، إن الفصائل الفلسطينية تثمن الجهود المبذولة من الجانب المصري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رضوان، في تصريحات خاصة لقناة الغد، على ضرورة الزام الاحتلال بتسهيل أمور الشعب ورفع الحصار عنه.

يذكر أن الهيئة القيادية العليا، دعت لمسيرات العودة الجماهير الفلسطينية لضرورة المشاركة في المسير البحري السادس والعشرين، في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تثبيت تفاهمات التهدئة، كما ثمنت الفصائل الفلسطينية الجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار.