شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني بحادث سير في مصر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تُوفي مساعد وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن عبد القادر العمودي، اليوم الاثنين، في حادث سير بمصر.
وقالت مصادر أمنية مصرية: إن سيارة نقل صغيرة كانت محملة بكميات من أسطوانات غاز صدمت العمودي، خلال سيره في أحد شوارع الجيزة ليفارق الحياة على الفور.
وتم التحفظ على سائق السيارة المتسبب في الحادث؛ تمهيداً لعرضه على النيابة، ويجري حالياً اتخاذ إجراءات لاستخراج تصاريح دفنه.
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