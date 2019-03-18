شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يلتقي المبعوث الخاص للسويد والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم المبعوث الخاص للسويد إلى اليمن بيتر سيمنبي، وذلك للوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق إستكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأطلع الوزير اليمني خلال اللقاء المبعوث السويدي على جهود الحكومة اليمنية والمرونة التي تعاملت بها لإنجاح اتفاق السويد، والذي يمثل الفرصة والأمل والبداية نحو تحقيق سلام شامل في اليمن، مشيرًا إلى تعنت الانقلابين وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به بموجب اتفاق إستكهولم، داعيًا للضغط على الانقلابيين وداعميهم الإيرانيين لتنفيذ الاتفاق.

من جانبه، أكد المبعوث السويدي أن بلاده ستبذل كل جهد ممكن باتجاه تنفيذ اتفاق إستكهولم وصولًا لتحقيق السلام الشامل في اليمن.