إقالة قائد شرطة باريس بسبب احتجاجات"السترات الصفراء"

رد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الإثنين، على أعمال العنف التي وقعت، السبت الماضي، خلال التظاهرة الأخيرة لـ"السترات الصفراء" بإعلانه عدة تدابير صارمة، واستبدال قائد شرطة باريس.



وسيخلف قائد شرطة باريس المقال "ميشال دولبويش"، الأربعاء المقبل، نوفيل أكيتين، في حين أشارت الحكومة إلى "تعليمات غير مناسبة" لاستخدام الكرات الوامضة في 16 مارس/ آذار.

وكان يرجح منذ زمن أن تتم إقالة دلبويش (66 عاما) منذ الجدل حول ضبط الأمن العام في العاصمة وقضية إلكسندر بينالا المعاون السابق للرئيس ماكرون الملاحق بتهمة العنف.



وقال فيليب: "إن تظاهرات "السترات الصفراء" ستحظر في عدة أحياء منها جادة الشانزيليزيه التي تعرضت للنهب والتخريب السبت في حال انتشار "عناصر متطرفة".

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وأعلن "سنحظر تظاهرات السترات الصفراء في الأحياء التي كانت الأكثر تضررا فور تبلغنا بوجود عناصر متطرفة تسعى للتخريب، أعتقد بالطبع في الشانزيليزيه بباريس وساحة بي-بيرلان في بوردو وساحة الكابيتول في تولوز حيث سنفرق فورا كافة التجمعات".

وقال رئيس الوزراء أيضا إنه سيرفع سعر المخالفة للمشاركة في تظاهرة محظورة، من 38 يورو حاليا إلى 135.

وأضاف "ليس من باب الصدفة أن يتحرك مثيرو الشغب مجددا في الوقت الذي يلاقي فيه النقاش نجاحا، لا يريد هؤلاء الأشخاص الحوار، مطلبهم الوحيد هو العنف وعلى المحتجين السلميين أن يأخذوا مسافة من هؤلاء المشاغبين".

وأعطى فيليب تعليمات لتبلغ وزارة الداخلية القضاء بشكل منهجي بأي دعوات محتملة للعنف تصدر عن "شخصيات" من التحرك.