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لقاء جديد لأوزيل مع أردوغان يثير انتقادات في ألمانيا

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جدة - عمرو شويل ظهر نجم المنتخب الألماني مسعود أوزيل، مجددا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما أثار انتقادات عدة في ألمانيا.

وعلّق قال هلجه براون، رئيس دار المستشارية الألمانية، اليوم، قائلا إن هذا اللقاء  يجعل المرء حزينا بطبيعة الحال، وفقا لصحيفة “بيلد”.

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يذكر أن أوزيل (30 عاما)، الذي ينحدر من أصول تركية والمحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، التقى بصحبة خطيبته أمينة جولزي، الرئيس التركي  في اسطنبول مؤخرا.
ونشر المكتب الرئاسي في تركيا قبل أيام قليلة صورة للقاء تجمع أوزيل وخطيبته وهما يسلمان أردوغان دعوة لحضور حفل زفافهما.

ورفض اركوت سوجوت، مدير أعمال أوزيل، طلب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التعليق على هذه الواقعة.

كان اوزيل تعرض لانتقادات حادة قبل مونديال 2018 بسبب صورة مع زميله في  المنتخب الألماني والمنحدر أيضا من أصول تركية إلكاي جوندوجان مع الرئيس  التركي، وتجددت الانتقادات في أعقاب الخروج الموجع لألمانيا من مرحلة  المجموعات في مونديال روسيا، ما دفع أوزيل إلى إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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