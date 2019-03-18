الان تتابع عاجل .. فتح تتهم حماس بمحاولة اغتيال أحد قادتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:20 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 اتهمت حركة فتح ،اليوم،مسلحين من حماس بمحاولة اغتيال القيادي في فتح بقطاع غزة عاطف أبوسيف

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