خبير سياسي: هذه خلاصة هزائم الإخوان من الكويت إلى تونس وغزة

اعتبر الأكاديمي والخبير السياسي عبدالخالق عبدالله أن هزائم تنظيمات الإخوان المسلمين في الانتخابات وغيرها في الكويت مروراً بالبحرين والاردن والمغرب ومصر وتونس، مؤشر على أنهم في مدرسة خائبة.

وكتب عبدالله بتغريدة رصدها الخليج 365 اليوم الاثنين: هزيمة جماعة الاخوان في انتخابية تكميلية في الكويت وقبلها هزيمة جماعة الاخوان في انتخابات البحرين والاردن ومن قبل ذلك تصدع حزب الاخوان في المغرب وانقسام ما تبقى من جماعة الاخوان في مصر وتفكك حزب النهضة في تونس ومظاهرات ضد فساد واستبداد حماس في غزة . الخلاصة: مدرسة الاخوان خائبة.

وكان تحالف الاخوان المسلمين والسلفيين فى الكويت، مني بخسارة فادحة فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى التكميلية فى الفصل التشريعى الخامس عشر، والتى أجريت يوم السبت الماضي لشغل مقعدى النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، واللذين أسقطت عضويتهما فى 30 يناير الماضي، اثر الحكم بسجنهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (اقتحام مجلس الأمة).

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واكتسح عبدالله الكندرى السباق الانتخابى على مقعد الدائرة الثالثة منذ اللحظات الأولى، حيث حصل على 6 آلاف و705 أصوات، متفوقا على مرشح التيار السلفى النائب السابق عمار العجمي، الذى حصل على 5 آلاف و173 صوتا، ليدخل الكندرى مجلس الأمة الكويتى على المقعد الذى كان يشغله النائب السلفى السابق وليد الطبطبائي.

وفاز بمقعد المجلس عن الدائرة الثانية النائب بدر الملا، بعد حصوله على 4 آلاف و657 صوتا؛ حيث نجح فى اقتناص المقعد بعد منافسة حامية مع مرشح الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) القوى الدكتور حمد المطر، الذى حصل على 4 آلاف و616 صوتا، ليشغل الملا مقعد النائب السابق جمعان الحربش المنتمى إلى الحركة الدستورية الإسلامية.

ولم يستطع التحالف الذى ضم الاخوان المسلمين، والتيار السلفى فى الكويت، رغم التحالف والتنسيق القوى بينهما، من الفوز بأى من المقعدين فى السباق الانتخابى على تكميلية مجلس الأمة.