رئيس موزمبيق يرجح أن ترتفع ضحايا “إيداي” إلى 1000 شخص

أ ش أ

رجح رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، أن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار “إيداي” الذي ضرب مدينة “بيرا” الساحلة في بلاده إلى 1000 شخص.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، عن نيوسي تصريحه السابق بعد أن تفقد جوا الدمار الذي لحق بالمدينة، حيث قال إنه رصد جثامين تطفوا في المناطق المغمورة بالفيضانات.

وكانت مؤسسة “الصليب الأحمر” قد أفادت -في وقت سابق اليوم- بأن 90 بالمائة من مدينة بيرا، التي يبغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، قد تعرضت لأضرار أو تدمير بفعل الإعصار الذي قطع الكهرباء وتسبب في إغلاق الطرق وتعليق حركة الطيران في مطار المدينة.

وكان إعصار “إيداي” ضرب لأول مرة مدينة بيرا في موزمبيق الأسبوع الماضي ثم انتقل إلى زيمبابوي وملاوي.

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