السلطات الهولندية تلقي القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم أوتريخت

أ ش أ

تمكنت السلطات الهولندية من إلقاء القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم المسلح الذي وقع داخل قطار كهربائي (ترام) بوسط مدينة أوتريخت، في وقت سابق اليوم الاثنين.

ذكرت النبأ قناة “سي إن إن” الأمريكية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت في وقت سابق هوية المشتبه به في إطلاق النار، ونشرت صورا له، وهو يدعى “جوكمان تانيس”، ويحمل الجنسية التركية، ويبلغ من العمر 37 عاما.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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