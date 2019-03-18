أ ش أ

قتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.

وقال قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي – وفقkا للموقع الرسمي للجيش اليمني “سبتمبر نت” – إن عناصر من الميليشيا الحوثية حاولت مهاجمة مواقع الجيش في (الغرفة) و(الزرقة) و(السلان) بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مقتل 6 من عناصرها وإصابة آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.