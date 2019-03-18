شكرا لقرائتكم وزير الدفاع الأميركي: خطة خفض القوات في سوريا مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان مساء الإثنين أن خطط خفض عدد القوات الأميركية في سوريا مستمرة.

وأوضح أنه يناقش مع الأتراك والحلفاء خطط التحالف لما بعد القضاء على داعش.

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وجاء كلام شاناهان خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية، التي أكدت بدورها أنها موجودة لمناقشة تلك التفاصيل.

وكانت مسألة عدد الجنود الأميركيين أثارت بلبلة قبل يومين، بعد نشر وسائل اعلام أميركية خبر مفاده أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على ألف جندي في سوريا، ما دفع هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى نفي الأمر، مؤكدة أن الخطط لإبقاء قوة من حوالي 200 جندي لم تتغير.

وأتى النفي الرسمي رداً على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأحد يشير إلى فشل المحادثات مع تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق بشأن "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، وعزمها الإبقاء على ما يصل إلى ألف جندي.