هولندا تعلن اعتقال المشتبه به في هجوم أوتريخت

اسماء السيد - اوتريشت: أعلن قائد الشرطة الهولندية في أوتريخت مساء الاثنين اعتقال شخص يشتبه في أنه اطلق النار صباحا داخل ترامواي في المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقال روب فان بري قائد شرطة أوتريخت في مؤتمر صحافي "لقد تم ابلاغنا للتو بأن المشتبه به اعتقل". وكانت السلطات تبحث عن غوكمان تانيس (37 عاما) من مواليد تركيا.

بدوره أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب في هولندا بيتر- ياب ألبرسبرغ "توقيف المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار".

وقال إن السلطات خفّضت مستوى التهديد في أوتريخت الذي كان رفع إلى الدرجة الخامسة القصوى بعد عملية التوقيف.