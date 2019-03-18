بوتين يدعو أردوغان لحضور افتتاح مسجد في القرم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لحضور افتتاح مسجد في شبه جزيرة القرم.

وقال بوتين أثناء اجتماعه مع شخصيات عامة في القرم «لقد قمت بالفعل في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهو الآن يعرف بذلك، وعلى ما أعتقد أنه سوف يوافق على الدعوة… سوف نعرف قريبا، ما إذا كان لديه الوقت للقدوم».

ويشار إلى أنه يتم بناء المسجد في القسم الجنوبي للقرم. ووفقا للمشروع، فإنه سوف يتضمن قسمين، الأول (وهو المبنى الرئيسي) مع قبة تصل إلى 28 مترًا وساحة فناء مع أعمدة (مكان الوضوء قبل أداء الصلاة). ويتمتع المسجد بأربعة مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترًا.