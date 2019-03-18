دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وكالة: منفذ هجوم أوتريخت أطلق النار على أحد أقاربه "لأسباب عائلية"

أنقرة (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم الاثنين عن أقارب لمنفذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية قولهم إن منفذ الهجوم استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية" ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة.

وقتل المسلح، الذي قالت الشرطة الهولندية إنه جوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا، ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين داخل ترام في أوتريخت وقالت الشرطة إنها تطارده بعد هجوم إرهابي على ما يبدو.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)