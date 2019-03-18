وفد من موظفي وعمال شركة الترابة الوطنية - إسمنت السبع التقى فادي سعد

استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في مكتبه في البترون وفدا من موظفي وعمال شركة "الترابة الوطنية - إسمنت السبع" اطلعه على تداعيات قرار اقفال المقالع والكسارات التابعة للشركات والمصانع. وأعرب اعضاء الوفد عن خشيتهم مما يهدد ديمومة عملهم وانعكاسات القرار على مصدر عيشهم مع عائلاتهم.

وأكد سعد للوفد تفهمه لخوفهم وقلقهم لافتا الى أننا "في حزب القوات اللبنانية بصدد إنجاز مخطط توجيهي متكامل سيعلن عنه قريبا وله علاقة بشركة إسمنت السبع وبالشركات الاخرى وعلاقتها بالمجتمع المحلي والبيئة. أما الهدف من هذا المخطط فهو بالدرجة الاولى ابعاد ملف الشركات والبيئة من عمليات الابتزاز والمزايدات الشعبوية والعمل في سبيل المحافظة على مصالح الموظفين والعمال ومصادر عيشهم وعلى الشركات التي تؤمن فرص عمل وعلى البيئة التي هي بأهميتها بمستوى الانسان بالنسبة لنا".