حفل إطلاق دراسة حول "الجدوى الاجتماعية – الاقتصادية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان"

أقيم في الجامعة الأميركية في بيروت، حفل إطلاق دراسة حول "الجدوى الاجتماعية ـــ الاقتصادية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان"، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش.

ولفت ممثل وزير الدفاع الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون العميد الركن زياد نصر، إلى أن "اجتماعنا اليوم هو لنتشارك معكم بهذه النتائج، وننشر صورة واضحة في لبنان وأمام جميع الشركاء والمهتمين حول قيمة الأعمال المتعلقة بالألغام وتأثيرها، ليس من الناحية الأمنية للمواطنين وحَسْب، بل من الناحية الاجتماعية ـــ الاقتصادية أيضاً، ونسعى إلى تعميم الفائدة خارجَ لبنان للدول المانحة كما للدول المتضررة من التلوث بالأجسام المتفجرة، التي يمكنها الاستفادة من هذه الدراسة".