الداخلية الاسبانية: جرائم الكراهية ارتفعت 120بالمئة بالبلاد عام 2017

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن "جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية بالبلاد ارتفعت بنسبة 120% عام 2017 مقارنة بـ2016"، موضحةً أن طعام 2017 شهد 103 جرائم كراهية بدوافع دينية في عموم البلاد، غالبيتها في إقليم كتالونيا وتحمل طابعا "إسلاموفوبيا".

ولفتت إلى أن "عدد المسلمين في البلاد يبلغ نحو مليوني نسمَة، يعيش معظمهم في كتالونيا، ولديهم 317 مسجدا في الإقليم"، موضحةً أن "جرائم الكراهية الإسلاموفوبية ارتفعت في الإقليم وحده بواقع 307% في 2017، مقارنة بـ2016".