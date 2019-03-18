بوتين: علينا تقديم دعم خاص لمسيحيي الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "المسيحيين في الشرق الأوسط لا يزالون يعيشون في ظروف صعبة وهم في حاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة"، مشيراً إلى أن "هذا الوضع قضية مهمة جدا. والشرق الأوسط، كما نعلم جميعا، يمثل مهد المسيحية. ووجد أتباع هذه الديانة أنفسهم في ظروف صعبة للغاية وهم بلا شك يحتاجون إلى الدعم العام من قبلنا".
وشدد بوتين على أن "روسيا هي دولة متعددة الديانات"، مضيفا: "هذا الأمر يتناسب تماما مع ما نفعله في سوريان إذ نتعامل مع المسلمين أيضا باحترام بالغ. ونحن نبكي مع كل العالم على ضحايا الإرهابيين في نيوزيلندا"، لافتا إلى أنه "في الشرق الأوسط يجب علينا بالطبع أن نركز اليوم اهتماما خاص على مسيحيي المنطقة الذين ينبغي أن نقدم لهم دعما خاصا".
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