جونسون: ثمة إمكانية أمام ماي لإجراء تغيير حقيقي على اتفاق "بريكست"

أكد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أن "الوقت لم يفت بعد أمام إمكانية إدخال الحكومة "تغييرًا حقيقيًا" على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي"، محذرًا من "إجراء تصويت برلماني جديد على الاتفاق هذا الأسبوع".

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أشار سابقًا إلى أنه يوافق على تعديلات على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لافتًا إلى أن "اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص (بأيرلندا الشمالية)"، واستطرد بالقول: "لاختيار واضح.. إما هذا الاتفاق أو قد لا يحدث الانسحاب على الإطلاق. دعونا نعمل على انسحاب بريطانيا بشكل منظم. نحن مدينون بذلك للتاريخ".