مسرح "لا سكالا" الإيطالي يرفض منحة سعودية بقيمة 3 ملايين يورو

أكّد رئيس بلدية ميلانو ورئيس مجلس إدارة دار أوبرا "لا سكالا" جوزيبي سالا، أن "الـ 3 ملايين يورو التي منحتها السعودية لتمويله، هي جزء من صفقة شراكة مدتها خمس سنوات، بقيمة 15 مليون يورو مع وزارة الثقافة السعودية، وقد تم إيداع ذلك المبلغ في حساب ضمان"، حاسمًا "أننا قررنا بالإجماع إعادة الأموال".
وكان نائب رئيس الوزراء وزعيم "الرابطة" ماتيو سالفيني قد حث دار الأوبرا على رفض المنحة، في حين دعا حاكم منطقة لومباردي إلى عزل المدير الفني لدار الأوبرا ألكسندر بيريرا.
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