رئيس وزراء فرنسا: سنحظر احتجاجات السترات الصفراء في حالة مشاركة جماعات عنيفة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن "فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء"، إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى". وأكد في بيان له أنه"ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات "السترات الصفراء" في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررًا بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار".

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