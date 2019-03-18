وزارة العدل الهولندية: مطلق النار في أوتريخت له سجل إجرامي

أعلنت وزارة العدل الهولندية أن مطلق النار في مدينة أوتريخت كان معروفا لدى السلطات وله سجل إجرامي.

كذلك، أعلنت السلطات الهولندية عن خفض مستوى التهديد الأمني في مدينة أوتريخت عقب القبض على المشتبه به في إطلاق النار.

وأعلنت السلطات الهولندية في وقت سابق عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في محطة للترام وسط مدينة أوتريخت، مرجحة أن الهجوم قد يكون عملية إرهابية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن قوات الأمن حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم وهو من أصول تركية يدعى غوكمان تانيس ويبلغ 37 عاما من عمره.